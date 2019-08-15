Bastrop Tournament
Victoria West 2, Austin Waldorf 0
West 25 25
Waldorf 9 13
Victoria West 2, Wimberley 0
West 25 25
Wimberley 15 23
Victoria West 2, Lubbock Cooper 1
Cooper 22 25 21
West 25 23 25
Highlights: combined from all games: Rachel Goodwine 17 kills, 39 digs; Piper Kallman 14 kills, 29 assists; Erin Reynolds 13 kills, 4 blocks; Kia Willborn 35 assists; Madison Dybala 34 digs; Aliana Rojas 7 aces.
Schulenburg Tournament
Goliad 2, Gonzales 0
Goliad 25 25
Gonzales 18 18
Highlights: (G) Karleigh Hill 6 kills, 1 ace, 6 digs, 2 blocks; Ashlyn Davis 6 kills, 2 aces, 6 digs; Mollie Henicke 10 assists, 1 kill, 6 digs; Karli Buenger 6 assists, 1 ace, 3 digs.
Goliad 2, Weimar 0
Goliad 25 25
Weimar 10 19
Highlights: (G) Abby Yanta 7, 1 block; Karleigh Hill 6 kills, 5 digs; Ashlyn Davis 6 kills, 2 digs; Brook Jackson 5 kills, 1 dig; Mollee Henicke 13 assists, 2 kills, 2 digs; Karli Buenger 14 assists, 4 digs.
Goliad 2, Columbus 0
Columubs 13 16
Goliad 25 25
Highlights: (G) Ashlyn Davis 11 kills, 5 digs; Brook Jackson 3 kills; Mollee Henicke 11 assists, 2 blocks; Karli Buenger 3 aces, 1 kill, 5 assists, 4 digs. Records: Goliad 8-3.
Schulenburg Tournament
Schulenburg 2, El Campo 0
Schulenburg 25 26
EC 16 24
Highlights: – (S) Julie Guentert 11 digs; Brynlee Hollas 7 digs, 9 kills; Madison Landeche 3 blocks; Regan Lux 4 digs; Erica Otto 9 kills, 6 kills, 2 blocks; Elizabeth Seyl 3 kills; Jordan Sommer 2 aces, 2 digs, Erin Treybig 3 aces, 17 assists, 4 kills, 9 digs.
Schulenburg 2, Cuero 0
Schulenburg 25 25
Cuero 11 10
Highlights: – (S) Julie Guentert 3 aces, 13 digs; Brynlee Hollas 10 kills, 9 digs; Erica Otto 2 assists, 7 kills, 7 digs; Elizabeth Seyl 5 kills; Jordan Sommer 2 aces, 2 kills; Erin Treybig 3 aces, 20 assists; 2 kills, 4 digs.
Schulenburg 2, Snook 0
Snook 8 12
Schulenburg 25 25
Highlights: – (S) Kambri Adams 3 digs; Julie Guentert 4 digs, 2 assists; Brynlee Hollas 13 kills, 3 digs; Madison Landeche 2 kills; Regan Lux 2 aces, 3 digs; Erica Otto 5 kills, 5 digs; Elizabeth Seyl 2 kills; Jordan Sommer 3 aces, 5 digs; Erin Treybig 5 aces, 18 assists; 2 kills; 4 digs. Records: Schulenburg 7-4.
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