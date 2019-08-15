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Bastrop Tournament

Victoria West 2, Austin Waldorf 0

West 25 25

Waldorf 9 13

Victoria West 2, Wimberley 0

West 25 25

Wimberley 15 23

Victoria West 2, Lubbock Cooper 1

Cooper 22 25 21

West 25 23 25

Highlights: combined from all games: Rachel Goodwine 17 kills, 39 digs; Piper Kallman 14 kills, 29 assists; Erin Reynolds 13 kills, 4 blocks; Kia Willborn 35 assists; Madison Dybala 34 digs; Aliana Rojas 7 aces.

Schulenburg Tournament

Goliad 2, Gonzales 0

Goliad 25 25

Gonzales 18 18

Highlights: (G) Karleigh Hill 6 kills, 1 ace, 6 digs, 2 blocks; Ashlyn Davis 6 kills, 2 aces, 6 digs; Mollie Henicke 10 assists, 1 kill, 6 digs; Karli Buenger 6 assists, 1 ace, 3 digs.

Goliad 2, Weimar 0

Goliad 25 25

Weimar 10 19

Highlights: (G) Abby Yanta 7, 1 block; Karleigh Hill 6 kills, 5 digs; Ashlyn Davis 6 kills, 2 digs; Brook Jackson 5 kills, 1 dig; Mollee Henicke 13 assists, 2 kills, 2 digs; Karli Buenger 14 assists, 4 digs.

Goliad 2, Columbus 0

Columubs 13 16

Goliad 25 25

Highlights: (G) Ashlyn Davis 11 kills, 5 digs; Brook Jackson 3 kills; Mollee Henicke 11 assists, 2 blocks; Karli Buenger 3 aces, 1 kill, 5 assists, 4 digs. Records: Goliad 8-3.

Schulenburg Tournament

Schulenburg 2, El Campo 0

Schulenburg 25 26

EC 16 24

Highlights: – (S) Julie Guentert 11 digs; Brynlee Hollas 7 digs, 9 kills; Madison Landeche 3 blocks; Regan Lux 4 digs; Erica Otto 9 kills, 6 kills, 2 blocks; Elizabeth Seyl 3 kills; Jordan Sommer 2 aces, 2 digs, Erin Treybig 3 aces, 17 assists, 4 kills, 9 digs.

Schulenburg 2, Cuero 0

Schulenburg 25 25

Cuero 11 10

Highlights: – (S) Julie Guentert 3 aces, 13 digs; Brynlee Hollas 10 kills, 9 digs; Erica Otto 2 assists, 7 kills, 7 digs; Elizabeth Seyl 5 kills; Jordan Sommer 2 aces, 2 kills; Erin Treybig 3 aces, 20 assists; 2 kills, 4 digs.

Schulenburg 2, Snook 0

Snook 8 12

Schulenburg 25 25

Highlights: – (S) Kambri Adams 3 digs; Julie Guentert 4 digs, 2 assists; Brynlee Hollas 13 kills, 3 digs; Madison Landeche 2 kills; Regan Lux 2 aces, 3 digs; Erica Otto 5 kills, 5 digs; Elizabeth Seyl 2 kills; Jordan Sommer 3 aces, 5 digs; Erin Treybig 5 aces, 18 assists; 2 kills; 4 digs. Records: Schulenburg 7-4.

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