Yoakum 3, Palacios 0
Yoakum 25 25 25
Palacios 8 14 10
Highlights - (Y) A’layziah Rios 4 digs; Alex Henkes 4 aces, 5 kills, 1 dig; Ashley Taylor 11 kills, 1 ace, 4 blocks, 5 digs; Brooklin Berger 12 digs; Frida Arnaud 2 aces, 3 digs, Kylie Quinney 1 ace, 10 kills, 11 digs; Kylie Velek 8 digs; Macie Williams 1 kill; Masann Rice 23 assists, 5 digs; Riley Witte 3 aces, 6 digs.
Industrial 3, Hallettsville 0
Industrial 25 25 25
Hallettsville 17 18 19
Highlights - (I) Allie Eschenberg 26 digs, 2 aces; 3 digs; Shelby Chreene 7 kills, 11 digs; Kylann Griffith 11 kills, 18 digs, 2 aces; Lauren Williams 3 blocks, 11 digs, 13 kills; Katelynn Stout 4 digs. (H) Addison Belicek 7 kills, 1 dig; Courtney Woytek 3 digs; Emily Drummond 3 kills; Emma Grahmann 2 digs; Kayla Starns 2 kills; Kenna Kubenka 5 kills; Kenzi Lange 17 assists, 1 kill.
Schulenburg 3, Ganado 0
Schulenburg 25 25 25
Ganado 7 10 13
Highlights - (S) Taylor Demel 1 ace, 2 assists, 2 digs; Julie Guentert 12 digs; 1 ace; Brynlee Hollas 15 kills, 11 digs, 1 ace; Madison Landeche 3 kills, 1 block; Regan Lux 8 aces, 7 digs; Erica Otto 4 aces, 6 kills, 8 digs; Elizabeth Seyl 3 kills; Jordan Sommer 2 aces, 2 kills, 4 digs; Erin Treybig 5 aces, 25 assists, 4 kills.
Columbus 3, Bloomington 0
Columbus 25 25 25
Bloomington 17 13 18
Highlights - (B) Makayla Hernandez 1 assist, 12 digs, 1 kill; Alanah Ventroy 2 kills, 3 blocks, 1 assist; Emily Ortiz 4 kills, 6 digs, 3 aces; Viviana Gomez 16 digs; Hailey Martinez 10 digs, 1 ace 1 block; Madalynn Chavez 4 digs; Melissa Guerrero 2 blocks
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