Marriage Licenses

Marriage Licenses

 MetroCreative

Victoria County

  • Curtland Jerome Woods to Irene Godinez Mendez
  • Caleb Jacob Garcia to Yvonne Benavides
  • Paul Henry Horadam to Kimberly Michelle Howell
  • Jason Peter Stockbauer to Tina Strickland Robarge
  • Nathan Randall Dodds to Stacia Faith Walsh
  • John Robert Bowling to Kristy Lynn Harms
  • Pablo Carrera Gonzalez to Juliet Lopez
  • Adam Luna to Veronica Lee Arrendondo
  • Robert Louis Qualia to Jordan Alexandra Jones
  • Gary Martin Hunley Jr. to Tori Dawn Garcia
  • Guillermo Sanchez Chavez to Angelita Blanco Chavez

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