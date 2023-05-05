Marriage Licenses

Victoria County
- Curtland Jerome Woods to Irene Godinez Mendez
- Caleb Jacob Garcia to Yvonne Benavides
- Paul Henry Horadam to Kimberly Michelle Howell
- Jason Peter Stockbauer to Tina Strickland Robarge
- Nathan Randall Dodds to Stacia Faith Walsh
- John Robert Bowling to Kristy Lynn Harms
- Pablo Carrera Gonzalez to Juliet Lopez
- Adam Luna to Veronica Lee Arrendondo
- Robert Louis Qualia to Jordan Alexandra Jones
- Gary Martin Hunley Jr. to Tori Dawn Garcia
- Guillermo Sanchez Chavez to Angelita Blanco Chavez