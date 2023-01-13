Marriage Licenses

Victoria County
- Jason Paul Warwas to Rebekah Mae Whitlow
- Johnathon Wayne Mata to Shaina Renee Johnson
- Jimmy Lee Adames to Valerie Marie Ramirez
- Ryan Anthony Arriaga to Adriana Nicole Cantu
- Lane Matthew Starlin to Hailey Grey Turner
- Jose Abelardo Avalos to Araseli Marquez
- Donald Carson Marek Jr. to Danielle Kelsey Oliva
- Logan Ray Gisler to Lily Elizabeth Griffith
- Tyler John Romanowski to Kodi Lynn Powell
- Randy Dale Heibel II to Dara Marie Burgin
- Devin James Arciba to Devyn Alexandrea Puentes