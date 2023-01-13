Marriage Licenses

Marriage Licenses

 MetroCreative

Victoria County

  • Jason Paul Warwas to Rebekah Mae Whitlow
  • Johnathon Wayne Mata to Shaina Renee Johnson
  • Jimmy Lee Adames to Valerie Marie Ramirez
  • Ryan Anthony Arriaga to Adriana Nicole Cantu
  • Lane Matthew Starlin to Hailey Grey Turner
  • Jose Abelardo Avalos to Araseli Marquez
  • Donald Carson Marek Jr. to Danielle Kelsey Oliva
  • Logan Ray Gisler to Lily Elizabeth Griffith
  • Tyler John Romanowski to Kodi Lynn Powell
  • Randy Dale Heibel II to Dara Marie Burgin
  • Devin James Arciba to Devyn Alexandrea Puentes

Tags