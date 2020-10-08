Liam Porr

Liam Porr, computer science senior at the University of California, Berkeley, sits at his computer.

 Contributed photo by Liam Porr

An online blog created by St. Joseph alumnus Liam Porr gained serious traction in its two-week lifespan. But in that time, most readers didn’t realize it wasn’t Porr doing the writing.

Porr, 21, is a computer science senior at the University of California, Berkeley. Outside of his coursework, Porr began working on a side project in writing with AI, or artificial intelligence.

Geoff Sloan reports on business and breaking news in the Crossroads region. He received his Bachelor's in international relations with minors in journalism and French from Texas State University. Reach him at gsloan@vicad.com or @GeoffroSloan on Twitter.

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Business Reporter

Geoff Sloan reports on business and breaking news in the Crossroads region. He received his Bachelor's in international relations with minors in journalism and French from Texas State University. Reach him at gsloan@vicad.com or @GeoffroSloan on Twitter.

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