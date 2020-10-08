An online blog created by St. Joseph alumnus Liam Porr gained serious traction in its two-week lifespan. But in that time, most readers didn’t realize it wasn’t Porr doing the writing.
Porr, 21, is a computer science senior at the University of California, Berkeley. Outside of his coursework, Porr began working on a side project in writing with AI, or artificial intelligence.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmu@4FD:?8 E96 3=@8 @? :562D =:<6 4C62E:G:EJ[ !@CC FD65 2 EJA6 @7 D@7EH2C6 E92E :D DE:== :? :ED 36E2 A92D6 E@ 4C62E6 2 3=@8 E92E HC@E6 :ED6=7 — DE2CE:?8 H:E9 2 9625=:?6 2?5 =6EE:?8 E96 >249:?6 8@ 7C@> E96C6]k^Am
kAm!@CC H2D 2=C625J HC:E:?8 9:D @H? 3=@8 2?5 925 366? =@@<:?8 7@C :562D H96? 96 D2H >2?J A6@A=6 E2=<:?8 23@FE E96 px HC:E:?8 E649?@=@8J] w6 DE2CE65 =@@<:?8 :?E@ 6I2>A=6D @7 4@?E6?E HC:EE6? 3J px 2?5 C62=:K65 96 925 2 “9F?49” A6@A=6 H@F=5 36=:6G6 E96 E6IE @7 E96 3=@8 H2D HC:EE6? 3J 9F>2?]k^Am
kAmw6 C624965 @FE E@ &r q6C<6=6J E@ 82:? 2446DD E@ D@7EH2C6 D@ 96 4@F=5 86E 9:D @H? px 3=@8 8@:?8] $@@? E96C627E6C[ :E E@@< @77]k^Am
kAm!@CC FD65 2 E@@= 42==65 v6?6C2E:G6 !C6\EC2:?65 %C2?D7@C>6C b[ @C v!%\b[ E@ 4C62E6 E96 px 3=@8] xE H2D 56G6=@A65 3J ~A6?px[ H9:49 H2D 4@\7@F?565 3J t=@? |FD<[ 2?5 H2D 7@F?5 E92E :E “42? 86?6C2E6 D2>A=6D @7 ?6HD 2CE:4=6D H9:49 9F>2? 6G2=F2E@CD 92G6 5:77:4F=EJ 5:DE:?8F:D9:?8 7C@> 2CE:4=6D HC:EE6? 3J 9F>2?D” 244@C5:?8 E@ 2 k2 9C67lQ9EEADi^^2CI:G]@C8^23D^a__d]`c`edQ E2C86ElQ03=2?<Qmr@C?6== &?:G6CD:EJ DEF5Jk^2m]k^Am
kAmw:D D:56 AC@;64E H2D 2 E6DE :? E96 “BF2=:E2E:G6 23:=:E:6D” @7 px[ H9:49 !@CC D2:5 2C6 @7E6? 5:77:4F=E E@ >62DFC6] &?=:<6 >@C6 A@AF=2C 6I2>A=6D @7 px =:<6 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]E6D=2]4@>^3=@8^2==\E6D=2\42CD\36:?8\AC@5F465\?@H\92G6\7F==\D6=7\5C:G:?8\92C5H2C6Q E2C86ElQ03=2?<Qm2FE@>2E65 G69:4=6Dk^2m[ DF886DE65 E6IE @C k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]7@C36D]4@>^D:E6D^;@9?<@6ED:6C^a_a_^_h^`g^:3>\@?\2AA=6\:572\8@@8=6\AC:G24J\25G6CE:D:?8\\2?5\2:^Rb32a_4b`g765Q E2C86ElQ03=2?<QmE2C86E65 25G6CE:D:?8k^2m[ px E92E HC:E6D 3=@8D[ A@6ECJ @C ?6HD D@>6E:>6D 82:?D =6DD 2EE6?E:@?[ !@CC D2:5]k^Am
kAm%96 7:CDE px 3=@8A@DE 82:?65 a_[___ G:6HD 2?5 C624965 E96 E@A DA@E @? E96 #655:E\=:<6 ?6HD D:E6 k2 9C67lQ9EEADi^^?6HD]J4@>3:?2E@C]4@>Q E2C86ElQ03=2?<Qmw24<6C }6HDk^2m]k^Am
kAmq642FD6 @7 E96 DF3;64E:G6 ?2EFC6 @7 HC:E:?8[ 82F8:?8 E96 DF446DD @7 E9:D FD6 @7 px 42? 36 5:77:4F=E !@CC D2:5] qFE H:E9 4@>>6?ED @? 9:D 3=@8 DF886DE:?8 :E H2D HC:EE6? 3J 2 9F>2? 2?5 E96 EC24E:@? :E C646:G65 @? w24<6C }6HD 7C@> C62= A6@A=6[ 96 <?6H :E H2D 2 DF446DD]k^Am
kAm“u@C D@>6@?6 H9@’D ?@E :?G@=G65 :? E96 px 4:C4=6[ H9@ :D?’E E649?:42==J :?7@C>65[ 25G2?46D :? E9:D <:?5 @7 E649?@=@8J 5@6D?’E >62? >F49 — F?E:= D@>6@?6 5@6D 2? 6IA6C:>6?E =:<6 E9:D” !@CC D2:5] “xE’D AC@G6? E92E 24EF2= A6@A=6 36=:6G6 E92E :E H2D 2 A6CD@?]”k^Am
kAm}682E:G6 4@?D6BF6?46D @7 E9:D E649?@=@8J 2C6 2=D@ A@DD:3=6]k^Am
kAm!@CC’D 3=@8 7@4FD65 @? 92C>=6DD E@A:4D =:<6 4C62E:G:EJ[ AC@5F4E:G:EJ 2?5 6G6? px HC:E:?8 :ED6=7] qFE @E96CD 42?[ 2?5 92G6[ FD65 D:>:=2C E649?@=@8J E@ DAC625 5:D:?7@C>2E:@?]k^Am
kAm(9:=6 >:D:?7@C>2E:@? C676CD E@ 72=D6 :?7@C>2E:@? D92C65 23@FE 2 A2CE:4F=2C E@A:4 E92E 4@F=5 36 >:DE2<6? 2D ECFE9[ 5:D:?7@C>2E:@? :D :?E6?E:@?2==J DAC625 2D 2 H2J E@ >:D=625 @C 4@?7FD6[ 244@C5:?8 E@ E96 p! $EJ=63@@<k^Am
kAm!@CC D2:5 E96 DF446DD @7 9:D 3=@8 >2<6D :E G6CJ 4=62C E@ E96 AF3=:4 E92E E@@=D =:<6 v!%\b 42? 36 FD65 7@C 5:D:?7@C>2E:@?] %96 2AA62C2?46 @7 E6IE HC:EE6? 3J 2 9F>2? 4@>3:?65 H:E9 2FE@>2E65[ BF:4<=J 4C62E65 4@?E6?E >2<6D E96 DAC625 @7 >:D\ @C 5:D:?7@C>2E:@? “G6CJ 62DJ]”k^Am
kAmp7E6C 8C25F2E:@?[ !@CC D2:5 96 5@6D?’E A=2? E@ DE2J :? E96 px :?5FDECJ 3FE 5@6D DFAA@CE E96 A@D:E:G6 7:89E 282:?DE 5:D:?7@C>2E:@?] |@G:?8 E@ pFDE:? 2?5 DE2CE:?8 9:D @H? 3FD:?6DD :D ?6IE @? 9:D 286?52]k^Am
kAmw:D 2CE:7:4:2==J HC:EE6? k2 9C67lQ9EEADi^^25@=@D]DF3DE24<]4@>^A^H92E\:\H@F=5\5@\H:E9\8AE\b\:7\:\925Q E2C86ElQ03=2?<Qm3=@8 A@DEk^2m 649@65 E96 D6?E:>6?ED @7 A@D:E:G6 px FD6D E@@i “pD H:E9 >@DE ?6H E649?@=@8J[ H6 2C6?’E AC6A2C65 7@C :E] (6’== ;FDE 92G6 E@ 252AE E@ E96 AC@3=6>D 2D E96J 2C:D6[ x 8F6DD]”k^Am
Geoff Sloan reports on business and breaking news in the Crossroads region. He received his Bachelor's in international relations with minors in journalism and French from Texas State University. Reach him at
gsloan@vicad.com or @GeoffroSloan on Twitter.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Transparency. Your full name is required.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article. And receive photos, videos of what you see.
Don’t be a troll. Don’t be a troll. Don’t post inflammatory or off-topic messages, or personal attacks.