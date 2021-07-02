The Victoria school district's bond planning task force has wrapped its two-week discussion ahead of two community meetings.
The community meetings will be held on July 21 and 22, and the location and times of those meetings have yet to be announced by the district. The purpose for the meetings is for the community to review the work of the task force and give feedback.
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