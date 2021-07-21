Community members weighed in on potential bonds and tax rates Wednesday during the first of the Victoria school district’s two information meetings.
About 100 people gathered in Stroman Middle School for the first of two meetings. The meetings are being held to gather community input on a potential bond and voter approved tax rate election.
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