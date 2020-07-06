Seven Crossroads residents with COVID-19 have died in recent days as the respiratory disease continues to spread throughout the region. Also, the number of hospitalized patients continues to climb.
In Victoria County, officials confirmed 95 new cases of COVID-19 Monday and said there were 58 county residents with the respiratory disease currently in local hospitals. On Sunday, Victoria County reported its ninth COVID-related death of
a woman in her 80s. On Monday, officials in Matagorda County reported four deaths, and in DeWitt County, two new deaths were linked to the disease.
In total, there are 1,336 confirmed cases of the new virus in Victoria County. Officials announced 80 new recoveries Monday, bringing the total number of recovered cases to 588 people.
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