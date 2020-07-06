Victoria County adds 95 new cases of COVID-19

Victoria officials confirmed 95 new cases of COVID-19 in county residents on July 6.

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Seven Crossroads residents with COVID-19 have died in recent days as the respiratory disease continues to spread throughout the region. Also, the number of hospitalized patients continues to climb.

In Victoria County, officials confirmed 95 new cases of COVID-19 Monday and said there were 58 county residents with the respiratory disease currently in local hospitals. On Sunday, Victoria County reported its ninth COVID-related death of a woman in her 80s. On Monday, officials in Matagorda County reported four deaths, and in DeWitt County, two new deaths were linked to the disease.

In total, there are 1,336 confirmed cases of the new virus in Victoria County. Officials announced 80 new recoveries Monday, bringing the total number of recovered cases to 588 people.

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COVID-19 cases by county

County Total Recoveries Deaths
Calhoun 105 65 3
Goliad 29 7 0
DeWitt 110 59 3
Jackson 55 37 1
Lavaca 189 81 1
Matagorda 341 74 9
Refugio 31 9 0
Victoria 1,336 588 9
Wharton 223 72 1
9-County total 2,419 992 27
•Editor’s note: These counts are updated daily. Total case counts include confirmed, pending investigation and probable cases reported by DSHS.

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