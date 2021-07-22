PORT O’CONNOR — As his team members rigged bait to their hooks in preparation for their three-day voyage in search of marlin and sailfish, Brett Graham took a moment to take it all in.
“The closest I ever got to blue-water fishing was on the TV when I was growing up,” said Graham, who traveled to Port O’Connor from his hometown of Sherman to compete. “It is a dream come true to be here now.”
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Chase covers breaking news, crime and courts for the Advocate. He can be reached at 361-574-1286,
crogers@vicad.com or at @chasedrogers on Twitter.
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