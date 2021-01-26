Solar Prime project in Goliad County

Solar Prime, a Denver-based company, is in talks with Goliad County officials to build a 300-megawatt solar plant at the county’s southern end. The plant could become operational by 2023 if an agreement is reached.

 Contributed Photo from Texas Comptroller's Office

Goliad County’s commissioners voted on Tuesday to approve a tax abatement with a Denver-based company that is considering building a solar farm in the county.

This brings the project, which is one of two solar farms being planned in the county, one step closer to moving forward.

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Mark Rosenberg reports on rural community life for the Victoria Advocate as a Report for America corps member. He can be reached at mrosenberg@vicad.com or 361-574-1264 or on Twitter at @markrosenberg32. To support local journalism at the Advocate through Report for America, go to VictoriaAdvocate.com/report.

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