Goliad County’s commissioners voted on Tuesday to approve a tax abatement with a Denver-based company that is considering building a solar farm in the county.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm&?56C E96 AC@A@D2=[ $@=2C !C:>6 H@F=5 3F:=5 2 b__\>682H2EE D@=2C A=2?E 2E E96 D@FE9 6?5 @7 E96 4@F?EJ 2?5 A2J E96 4@F?EJ S`gh[___ 2 J62C 7@C `_ J62CD F?56C E96 E6C>D @7 H92E :D <?@H? 2D 2 !x{~% 28C66>6?E[ :? 255:E:@? E@ :ED E2I @3=:82E:@?D E@ @E96C =@42= 8@G6C?>6?E 6?E:E:6D] !x{~% DE2?5D 7@C “A2J>6?E :? =:6F @7 E2I6D[” 2?5 >62?D E96 >@?6J E96 4@F?EJ C646:G6D H@F=5 ?@E 4@F?E E@H2C5D :ED AC@A6CEJ E2I C@==D]k^Am
kAmp7E6C E92E 564256 :D FA[ E96 4@F?EJ H@F=5 C646:G6 a_T @7 E96 @C:8:?2= E2I23=6 G2=F6 @7 E96 A2?6=D 7@C E96 C6>2:?56C @7 E96 A=2?E’D =:76E:>6[ 244@C5:?8 E@ #@36CE q2DD[ E96 2EE@C?6J 25G:D:?8 E96 4@F?EJ :? :ED ?68@E:2E:@?D H:E9 $@=2C !C:>6] %96 A2?6=D H@F=5 36 6IA64E65 E@ @A6C2E6 7C@> ad E@ b_ J62CD :? E@E2=]k^Am
kAm#@36CE #6:496?36C86C[ $@=2C !C:>6’D AC6D:56?E H9@ 2EE6?565 %F6D52J’D 962C:?8[ D2:5 %6I2D :D 2? 2AA62=:?8 =@42E:@? 7@C D@=2C AC@;64ED 3642FD6 @7 :ED 23F?52?E DF? 2?5 =2?5 2?5 E96 56C68F=2E65 %6I2D 6?6C8J >2C<6E]k^Am
kAm“(6 =:<6 E9:D 2C62[” #6:496?36C86C D2:5]k^Am
kAm%96C6 2C6 DE:== D@>6 9FC5=6D C6>2:?:?8 367@C6 E96 D@=2C A=2?E >@G6D 7@CH2C5] v@=:25’D D49@@= 3@2C5 >FDE 2AAC@G6 E96 E6C>D @7 :ED @H? 232E6>6?E[ 2?5 $@=2C !C:>6 DE:== ?665D E@ DFCG6J E96 A@E6?E:2= A=2?E D:E6[ 4@?5F4E D@:= DEF5:6D 2?5 4@>A=6E6 2? :?E6C4@??64E:@? DEF5J H:E9 p>6C:42? t=64EC:4 !@H6C[ #6:496?36C86C D2:5]k^Am
kAmq2DD D2:5 23@FE e_T @7 AC@;64ED =:<6 E9:D >2E6C:2=:K6 27E6C 2? 232E6>6?E 28C66>6?E :D C624965[ 2?5 #6:496?36C86C 56D4C:365 E96 AC@;64E 2D :? 2? “62C=J DE286” @7 56G6=@A>6?E[ 3FE 96 D2:5 E96 4@>A2?J H2D DE:== 9@A:?8 E@ 92G6 E96 A=2?E @A6C2E:@?2= 3J E96 7:CDE 92=7 @7 a_ab :7 2== 8@6D H6==]k^Am
kAmq67@C6 2AAC@G:?8 E96 232E6>6?E[ v@=:25 4@>>:DD:@?6CD 2AAC@G65 E96 4C62E:@? @7 2 b[f__\24C6 E2I C6:?G6DE>6?E K@?6 E@ 4=62C E96 H2J 7@C E96 AC@;64E]k^Am
kAm%96 A=2?E :D 6IA64E65 E@ 4C62E6 `d_ 4@?DECF4E:@? ;@3D 5FC:?8 4@?DECF4E:@? 2?5 EH@ 7F==\E:>6 ;@3D @?46 :E :D 4@>A=6E65] q2DD D2:5 $@=2C !C:>6 A=2?D E@ 9:C6 =@42= A6CD@??6= 7@C E96 4@?DECF4E:@? ;@3D]k^Am
kAm!C64:?4E ` r@>>:DD:@?6C z6??6E9 t5H2C5D 2D<65 H96E96C $@=2C !C:>6 4@F=5 =@H6C E96 42A24:EJ @7 E96 D@=2C A=2?E 2E E96 6?5 @7 E96 `_\J62C !x{~% 28C66>6?E 2?5 E96C63J =@H6C :ED E2I @3=:82E:@?D E@ E96 4@F?EJ] q2DD D2:5 E9:D H2D F?=:<6=J]k^Am
kAmr@>>:DD:@?6CD 2=D@ 2D<65 q2DD H96E96C $@=2C !C:>6 4@F=5 C6?68@E:2E6 @C ECJ E@ 86E E96 A=2?E’D 2AAC2:D2= G2=F6 =@H6C65[ 3FE v@=:25 r@F?EJ yF586 |:<6 q6??6EE D2:5 96 E9:?<D E96 !x{~% 28C66>6?E :D “2D 4=@D6 E@ D6E :? DE@?6 2D J@F 42? 86E]”k^Am
Mark Rosenberg reports on rural community life for the Victoria Advocate as a Report for America corps member. He can be reached at
mrosenberg@vicad.com or 361-574-1264 or on Twitter at @markrosenberg32. To support local journalism at the Advocate through Report for America, go to VictoriaAdvocate.com/report .
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Transparency. Your full name is required.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article. And receive photos, videos of what you see.
Don’t be a troll. Don’t be a troll. Don’t post inflammatory or off-topic messages, or personal attacks.