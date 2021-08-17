Victoria residents will soon be limited to owning only 10 chickens or other fowl at their homes.
The Victoria City Council updated the city’s code regarding animals and fowl for the first time since 1992.
kAm“%9:D :D 2 492?86 E92E’D 366? 2 =@?8 E:>6 4@>:?8[” D2:5 4:EJ 2EE@C?6J %9@>2D vH@D5K]k^Am
kAm%96 FA52E6D H6C6 5C27E65 H:E9 C64@>>6?52E:@?D 2?5 :?AFE 7C@> E96 ':4E@C:2 r@F?EJ p?:>2= r@?EC@=[ E96 56A2CE>6?E E92E 6?7@C46D E96 4:EJ’D 2?:>2= 4@?EC@= @C5:?2?46D] “xE’D :>A@CE2?E E@ E9:?< @7 E96> 2D E96 DF3;64E >2EE6C 6IA6CED @? 2?:>2= :DDF6D[” D2:5 vH@D5K]k^Am
kAmp>@?8 @E96C 492?86D[ E96 FA52E6D H@F=5 =:>:E E96 ?F>36C @7 7@H= E92E 42? 36 <6AE @? C6D:56?E:2= AC@A6CEJ E@ `_[ AC6G:@FD=J E96C6 H2D ?@ >2I] !2CE:4:A2?ED @7 28C:4F=EFC6 65F42E:@? AC@8C2>D 4@F=5 <66A FA E@ ad 7@H=]k^Am
kAm#68F=2E:@?D :? E6C>D @7 H96C6 4@@AD 42? 36 96=5 H2D 2=D@ FA52E65] r@@AD H@F=5 ?665 E@ 36 <6AE :? E96 324< J2C5 2E =62DE d 766E 2H2J 7C@> AC@A6CEJ =:?6D 2?5 ad 766E 7C@> 2== :?923:E65 5H6==:?8D[ @E96C E92? E96 @H?6C’D 9@>6]k^Am
kAm%9:D H@F=5 2==@H 4@@AD E@ 36 4=@D6C E@ 9@>6D E92? AC6G:@FD=J[ H96C6 E96J H6C6 C6BF:C65 E@ 36 `__ 766E 7C@> 2?@E96C 9@>6]k^Am
kAm|2?J @7 E96D6 492?86D H6C6 C64@>>6?565 :? C6DA@?D6 E@ ?F>6C@FD 4@>A=2:?ED 7C@> C6D:56?ED C682C5:?8 7@H= :? C6D:56?E:2= 2C62D @7 E96 4:EJ[ H9:49 p?:>2= r@?EC@= 6>A=@J66D D2:5 E96J C646:G6 @? 2 52:=J 32D:D]k^Am
kAm%96 FA52E65 4@56 H@F=5 2=D@ =:>:E E96 ?F>36C @7 42ED @C 5@8D E92E 42? 36 <6AE :? 2 9@FD69@=5] %96 4@56 H@F=5 2==@H ?@ >@C6 E92? 7@FC 5@8D[ 7@FC 42ED @C D:I 4@>3:?65 E@E2= E@ 36 <6AE :? 2 D:?8=6 9@FD69@=5]k^Am
kAm%96 4@56 :D HC:EE6? E@ 56=2J 6?7@C46>6?E @7 E9:D A2CE:4F=2C 2CE:4=6 7@C D:I >@?E9D 27E6C E96 FA52E65 4@56 :D 25@AE65]k^Am
kAm“(6’C6 ECJ:?8 E@ 36 D6?D:E:G6 E@ E96 724E E92E E9:D >:89E C6BF:C6 D@>6 A6ED E@ 36 C6=@42E65[” D2:5 vH@D5K]k^Am
kAmsFC:?8 2 AF3=:4 962C:?8 @? E96 >2EE6C[ D@>6 C6D:56?ED 6IAC6DD65 E96:C 4@?46C? H:E9 D@>6 @7 E96 @C5:?2?46D[ DF49 2D E96 C6DEC:4E:@? @7 E96 ?F>36C @7 5@8D 2?5 42ED E92E 42? 36 <6AE :? @?6 9@FD69@=5]k^Am
kAmr@?46C?D H6C6 2=D@ 6IAC6DD65 @G6C E96 724E E92E <:5D A2CE:4:A2E:?8 :? DE@4< D9@HD C646:G6 d_ 49:4<6?D[ H9:49 H@F=5 >2<6 E96> :? G:@=2E:@? @7 E96 4@56]k^Am
kAm%96 r:EJ r@F?4:= 25@AE65 E96 FA52E65 4:EJ 4@56D %F6D52J[ 3FE 2 D64@?5 2?5 E9:C5 C625:?8 H:== 36 C6BF:C65 367@C6 :E 8@6D :?E@ 67764E] %96 r@F?4:= C6BF6DE65 4:EJ DE277 255C6DD D@>6 @7 E96 4@?46C?D C2:D65 5FC:?8 %F6D52J’D >66E:?8 2?5 >2<6 2?J ?646DD2CJ 492?86D E@ E96 FA52E6D 367@C6 E96 D64@?5 C625:?8]k^Am
kAm%96 4@56 FA52E6D 2=D@ :?4=F56 2 ?6H Sad 766 7@C 2?:>2= DFCC6?56CD 2E E96 ':4E@C:2 r@F?EJ p?:>2= r@?EC@=] %9@D6 =@@<:?8 E@ DFCC6?56C 2? 6?E:C6 =:EE6C @7 AFAA:6D @C <:EE6?D H@F=5 92G6 E@ A2J Sfd] %96C6 H@F=5 2=D@ 36 2 Sad 766 E@ 6FE92?:K6 A6ED 2E p?:>2= r@?EC@=]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Transparency. Your full name is required.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article. And receive photos, videos of what you see.
Don’t be a troll. Don’t be a troll. Don’t post inflammatory or off-topic messages, or personal attacks.