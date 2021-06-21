Victoria County Commissioners Court will hold a public hearing on Aug. 2 to address Zinc Resources’ request for a tax abatement on the company’s proposed hazardous waste management facility at the Port of Victoria.
During Monday’s meeting, the Court received a tax abatement request from Zinc Resources, authorized the Victoria Economic Development Corp. to conduct an impact study and set the date for a public hearing on the request.
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